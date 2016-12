André Horta voltou à competição diante do P. Ferreira, depois de recuperar de lesão, e deixou bons pormenores. Agora, o médio deverá aproveitar a receção ao Vizela, em jogo a contar para a Taça CTT, na próxima terça-feira, para voltar a marcar presença no onze titular, algo que não acontece há mais de três meses.Foi frente ao Nápoles, no jogo em que acabou por se lesionar e sair mais cedo do relvado.