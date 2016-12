Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Ederson e Paulo Lopes;



Defesas: Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Jardel, Lisandro e André Almeida;



Médios: Fejsa, Samaris, André Horta, Cervi, Celis, Rafa, Carrillo e Zivkovic;



André Horta está de volta aos convocados do Benfica. O médio está recuperado de uma lesão muscular e foi chamado por Rui Vitória para a receção ao P. Ferreira, na quinta-feira, na estreia dos detentores do título na competição.O jovem internacional sub-21 não joga desde 6 de novembro, no Estádio do Dragão, mas pode regressar aos relvados diante dos castores. Refira-se que o técnico das águias chamou 20 jogadores para esta partida, com Pizzi a ficar de fora devido a castigo - foi expulso no último encontro.