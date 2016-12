Titular uma vez mais na lateral esquerda da defensiva do Benfica, André Almeida destacou a atuação encarnada diante do Rio Ave , enaltecendo que pela frente estava uma "excelente equipa que vinha numa série muito boa"."Foi um jogo bastante difícil contra uma excelente equipa que vinha numa série muito boa e fez-nos trabalhar bastante. Tem individualidades e mesmo o coletivo é muito forte, mas o Benfica soube sempre o que queria deste jogo e felizmente saímos daqui com uma vitória", começou por dizer, à BTV."A equipa teve as ideias bem definidas e soube os momentos do jogo, soubemos circular quando foi preciso e soubemos atacar quando foi preciso. Acabamos o ano de 2016 da melhor maneira. Estamos onde queríamos estar, mas temos os pés bem assentes na terra e temos muitos jogos pela frente, o campeonato é longo. O mais importante é que estamos a fazer um bom trabalho", finalizou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto