A polivalência tem sido, ao longo das últimas épocas, uma das armas do jogador, que, recorde-se, iniciou a carreira como médio. Esta temporada, por exemplo, tem sido titular à esquerda nas últimas partidas, face às ausências, devido a lesão, de Eliseu e Grimaldo. Em 2015/16, depois de Nélson Semedo se lesionar com gravidade no joelho direito, foi mesmo André Almeida quem agarrou o lugar.



Certo é que a SAD acabará por ir ao mercado e, neste sentido, Pedro Pereira é um nome que interessa, como Record já escreveu.

A confirmar-se a saída de Nélson Semedo já na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, Rui Vitória fica com apenas um jogador no plantel capacitado para desempenhar funções de lateral-direito: André Almeida.O internacional português, de 26 anos, tem sido utilizado nas laterais, tanto à direita como à esquerda, sempre que algum dos titulares não está disponível, por um ou outro motivo, mas esta saída do camisola 50 obrigaria Rui Vitória, desde logo, a colocar André Almeida como opção inicial.