André Almeida despediu-se este sábado de 2016, ano que rotulou como "generoso", e vincou o desejo de 2017 trazer ainda mais sucessos. O jogador do Benfica deixou a promessa, em mensagem publicada no Instagram, de batalhar "humildemente" todos os dias para que os objetivos possam ser cumpridos."E assim termina 2016.. um ano difícil mas generoso com todos os que acreditaram ser possivel fazer algo de diferente.. fazer história é isso mesmo, batalhar humildemente cada dia sabendo que assim estaremos mais perto daquilo que queremos.. Que venha 2017 e que o encaremos com a mesma vontade e ambição de fazer melhor do que já fizemos... Bom Ano Novo a todos", pode ler-se.