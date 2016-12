É certo que não há campeões de inverno - pelo menos não vale qualquer título... -, mas o Benfica sabe desde já que irá passar a quadra natalícia no topo da Liga NOS, isto depois da vitória deste sábado, por 1-0 , diante do Estoril.A turma encarnada, que volta a jogar para o campeonato ainda antes do natal, na quarta-feira, diante do Rio Ave, passa agora a somar 35 pontos, mais 4 do que o FC Porto e 8 do que o Sporting (os leões têm um jogo a menos). Desta forma, e mesmo que perca ante os vilacondenses, os pupilos de Rui Vitória, na pior das hipóteses, celebrarão o natal com 1 ponto à maior sobre os dragões.

Autor: Fábio Lima