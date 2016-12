Lindelöf já assina... camisolas do Manchester United

Já em solo sueco, onde irá passar a quadra natalícia, o defesa Victor Lindelöf utilizou a rede social Instagram para, esta sexta-feira, partilhar uma foto da equipa do Benfica a celebrar um golo. Uma publicação que começa a soar a despedida, isto numa altura em que se fala da sua saída para o Manchester United, e que levou imensos adeptos do clube da Luz a pedirem a sua continuidade na Luz - e, em sentido inverso, motivou seguidores ingleses a dar ao central as... boas-vindas a Old Trafford.Contudo, ainda que apelem à permanência do nórdico, os fãs do Benfica aproveitam igualmente para desejar a melhor das sortes ao jogador internacional sueco, que deverá render 45 milhões de euros aos encarnados.Recorde-se que o defesa benfiquista foi esta sexta-feira notícia por ter sido 'apanhado' já a autografar camisolas do... Manchester United

Autor: Fábio Lima