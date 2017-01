Al Deportivo sí le han ofrecido a Taarabt, apartado en el Benfica, pero el Deportivo no está interesado en incorporar a Taarabt. — Carlos Rosende (@theRosende) January 1, 2017

Adel Taarabt continua a travessia no deserto no Benfica. O internacional marroquino, de 27 anos, contratado em 2015, ainda não fez qualquer jogo pela equipa principal das águias não obstante continuar a auferir 193 mil euros mensais.Colocado este cenário, e segundo o "El Ideal Gallego", a SAD encarnada terá oferecido o futebolista ao Deportivo. Contudo, e já documentado por outra imprensa espanhola, o clube da Corunha que milita em La Liga não terá interesse em incorporar Taarabt nas suas fileiras, até pelo alto vencimento do marroquino.Recorde-se que Luís Filipe Vieira prometeu, em entrevista à TVI , que Taarabt não jogaria pelo Benfica depois da entrevista à "France Football" . O presidente das águias garantiu que o clube teria "habilidade suficiente para emprestar" o jogador mas até hoje esse cenário não se confirmou.Desde que chegou à Luz, o médio-centro cumpriu apenas sete partidas pela equipa B em 2015/16.

Autor: Flávio Miguel Silva