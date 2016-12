Continuar a ler

10' - Semedo lança Cervi pela direita, mas o passe sai demasiado largo. Controla o Paços, que ainda não se viu a atacar...Grande remate de Jiménez à entrada da área e defesa ainda melhor de Felgueiras. Esteve à vista o primeiro!É na sequência de um canto que Luisão cabeceia, mas muito fraco. Mário Felgueiras agarra sem problemas.Cervi com um bom movimento à entrada da área, tira um defesa da frente e tenta o remate arco, mas a bola sai muito por cima. O Benfica entra com vontade de marcar bem cedo...Miguel Vieira a fazer um grande corte após cruzamento perigoso para a área pacense. Canto par as águias... mas a defesa dos castores afasta de qualquer maneira.Já pode conferir os onzes oficiais abaixo nesta publicação.O Benfica vai dar hoje início à campanha na Taça CTT - competição que conquistou pela sétima vez na última temporada - frente ao P. Ferreira, e o objetivo passa por voltar a levantar o troféu. O técnico do Benfica, Rui Vitória, não descarta mudanças no onze na partida desta noite, mas garante que o emblema pacense não vai encontrar facilidades no estádio da Luz para o encontro inaugural do Grupo D.As duas equipas já se defrontaram esta temporada, em jogo a contar para o campeonato que as águias levaram a melhor por 3-0, mas agora, noutro contexto, a equipa que será liderada por Vasco Seabra procurará outro desfecho. Um resultado diferente, também, daquele alcançado na única vez que as equipas se encontraram nesta prova. Na final de 2010/11, altura em que o P. Ferreira era comandado por Rui Vitória, o treinador que está agora ao serviço do Benfica.Para tal, pode beneficiar da inclusão no onze das águias de jogadores de segunda linha e com menor ritmo competitivo. Uma dúvida que só será desfeita mais perto da hora do encontro.É, no entanto, expectável o regresso de André Horta à titularidade. O médio está recuperado da lesão que o afastou durante várias semanas dos relvados e deverá ocupar o lugar do castigado Pizzi.Assim, Rui Vitória deverá fazer alinhar o seguinte onze: Ederson, Nélson Semedo, Jardel, Lindelöf e André Almeida; Samaris, André Horta, Rafa e Cervi; Gonçalo Guedes e Jiménez.Ausente por castigo, estará Pizzi, enquanto Júlio César, Grimaldo, Eliseu e Salvio continuam de fora por lesão.Já Vasco Seabra deve apostar na seguinte equipa: Mário Felgueiras, Chico, Ricardo, Miguel Vieira e Filipe Ferreira; Christian, Andrezinho e Pedrinho; Ricardo Valente, Ivo Rodrigues e Welthon.As três baixas da equipa são os lesionados Rabiola, Cícero e Marco Baixinho.Boa noite! Benfica e P. Ferreira encontram-se na Luz para a 1.ª jornada da 3.ª fase da Taça CTT. Um encontro para seguir em direto no---------------------------------------------------------------------------------------Taça CTT, 3.ª fase, grupo D, 1.ª jornadaEderson; Nélson Semedo, Luisão, Jardel e André Almeida; Celis, Fejsa, Rafa e Cervi; Gonçalo Guedes e Raúl Jiménez.Suplentes: Paulo Lopes, Lisandro, Samaris, André Horta, Carrillo, Jonas e Mitroglou.Mário Felgueiras; Chico, Ricardo, Miguel Vieira e Filipe Ferreira; Mateus, Pedrinho e Andrezinho; Ricardo Valente, Ivo Rodrigues e Welthon.Suplentes: Defendi, Monteiro, Bruno Santos, Christian, Minhoca, Gleison e Vasco Rocha.Estádio da LuzÁrbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)