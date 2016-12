Continuar a ler

O Fafe esteve a vencer desde os primeiros segundos do encontro, altura em que Allan não desperdiçou o passe oportuno de Evandro para fazer assim o primeiro golo do encontro.A partir daí, o Gil Vicente reagiu e foram inúmeras as oportunidades de golo criadas pela equipa de Barcelos, ficando a faltar alguma sorte e eficácia no momento de rematar à baliza.A situação mais flagrante nos primeiros 45 minutos aconteceu aos 20 minutos quando Dybal recebeu a bola em posição frontal, no entanto, e após rematar, Ricardo Fernandes, um dos destaques deste encontro, deu uma palmada na bola atirando-a por cima da baliza.Com a frustração de não conseguir marcar, o Gil Vicente permitiu ao Fafe subir no terreno e, numa das raras vezes que chegou à baliza, voltou a não desperdiçar a oportunidade. Landinho fez um grande golo, deixando o Fafe numa posição confortável para o segundo tempo.Após o intervalo, a formação de Barcelos não desistiu da conquista de pontos neste encontro e conseguiu manter o ritmo, anulando a formação da casa que sentiu grandes dificuldades em travar o adversário. Valeu, em grande parte dos momentos, a inspiração do guardião Ricardo Fernandes.Ainda assim, aos 78 minutos, o Gil Vicente conseguiu reduzir, relançando a partida. Touré cruzou do lado direito e João Pedro, de cabeça, atirou para o fundo da baliza.Apesar da pressão barcelense nos minutos finais, a vitória acabou por já não fugir ao Fafe que soma agora 22 pontos, na 15.ª posição da tabela classificativa.Jogo disputado no Estádio Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.Fafe-Gil Vicente, 2-1.2-0.1-0, Allan, 1 minuto.2-0, Landinho, 32.2-1, João Pedro, 78.Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Dmytro Lytvyn, Xavi, Jota (Marco André, 67), André, Landinho, Joãozinho (Silvestre, 46), Pedro Pereira (Materazzi, 83), Allan e Evandro.Marçal, Silvestre, João Nogueira, Marquinhos, Marco André, Materazzi e Leandro Borges.Tonau.Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique, Alphonse, Arthur, Dybal (Jonathan, 51), Abou Touré, Brou (Ragelli, 60) e João Pedro.Júlio Neiva, Yan Victor, Reko, Jonathan, Ragelli, Diogo Ramalho e Nuno Simões.Álvaro Magalhães.João Mendes (Setúbal).cartão amarelo para Luiz Eduardo (20), Sandro (59), Alphonse (70), Jonathan (80).Cerca de 1.200 espetadores.