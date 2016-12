Rui Quinta é o novo treinador do Vizela. Aos 56 anos, e depois de 21 meses sem clube, o antigo adjunto do FC Porto regressa ao ativo e assinou um contrato até ao final da presente temporada. A direção do emblema minhoto pediu-lhe ‘apenas’ para realizar uma segunda metade de época o mais tranquila possível, tal como Ricardo Soares conseguiu até ao momento da saída para Chaves. O Vizela está em 11º lugar, a quatro pontos da zona de descida. Todos os cuidados são poucos.

Autor: Ricardo Vasconcelos