O Chaves oficializou este domingo a contratação de Ricardo Soares como técnico principal. O até agora treinador do Vizela será o sucessor de Jorge Simão nos flavienses que entretanto ingressou no Sp. Braga.Ricardo Soares, de 42 anos, estava no Vizela desde 2014/15 tendo alcançado na última temporada a ascensão à Segunda Liga pelos vizelenses.O novo timoneiro da formação de Trás-os-Montes será apresentado na terça-feira em Chaves.

Autor: Flávio Miguel Silva