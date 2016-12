Nuno Pinto poderá assumir em breve o cargo de treinador do Vizela. O emblema minhoto perdeu Ricardo Soares , contratado pelo Chaves para substituir Jorge Simão, e já negoceia com o técnico de 41 anos.Nuno Pinto tem uma vasta experiência em equipas do Campeonato de Portugal Prio e, na época passada, orientou o Felgueiras 1932.

Autor: Sérgio Krithinas