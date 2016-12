Continuar a ler

Com uma defesa bastante permeável a destacar-se desde o primeiro minuto, o Vizela permitiu ao Freamunde assumir o controlo do encontro e chegar cedo ao golo.Aos 12 minutos, Diogo Ramos, após um erro da defesa da formação vizelense, isolou-se em frente à baliza de Paulo Ribeiro e rematou sem hesitar fazendo o golo dos 'capões'.Depois disso seguiu-se uma série de erros na zona defensiva da equipa adversária, que, no entanto, acabaram por não ser bem aproveitadas pelo Freamunde, formação que vacilou na altura de rematar à baliza.O segundo tempo começou de forma atribulada, com o nevoeiro a obrigar o jogo a parar por diversas vezes.Aos 60 minutos, o árbitro decidiu que não estavam reunidas as condições climatéricas necessárias e suspendeu o encontro por 30 minutos, aguardado que o nevoeiro desaparecesse, o que não sucedeu, tendo a partida sido suspensa e retomada hoje.Apesar das várias alterações protagonizadas pelos dois técnicos e ainda com 30 minutos para se jogar, o marcador não voltou a mexer, num finaol de jogo sem história.1-0.1-0, Diogo Ramos, 12 minutos.Marco, Rodolfo, Paulo Grilo, Luís Pedro, Rui Rainho, Jorge Daniel, Leandro Pimenta, Ivan Perez (Fábio Vieira, 84), Diogo Ramos, Hassan (Huguinho, 90) e Fausto (Hipperdinger, 90).(Suplentes: Dany, Huguinho, Fábio Vieira, Maxi Laso, Hipperdinger e Pape Balla.Treinador: Ricardo Chéu.Paulo Ribeiro, João Pedro, Miguel Oliveira, João Sousa (Alex Porto, 80), Diogo Lamelas, Luís Ferraz, Homero (Helinho, 73), Mário Mendonça (Filipe Abreu, 56), Kukula e Tiago Martins.(Suplentes: Tiago Guedes, Alex Porto, Felipe Abreu, Dani Coelho, Tiago Ronaldo, Helinho e Cláudio).Treinador: Bruno Pinto.António Nobre (Leiria).cartão amarelo para Rodolfo (38), Diogo Ramos (45), Filipe Abreu (74), Hassan (78), Miguel Oliveira (86) e Fábio Vieira (90).Cerca de 400 espetadores.