O Fafe até entrou mais forte, começando a pressionar e surpreendendo os poveiros logo no primeiro remate do desafio, quando, após um canto apontado por Pedro Pereira, o defesa-central Lytvyn apareceu na pequena área para desviar para 1-0, aos 8'.Surpreendida pelo tento do Fafe, a equipa poveira demorou a reagir e só criou a sua primeira situação de golo aos 21', por Eder Diez, de cabeça, após boa jogada entre Keaton e Jean.O lance galvanizou os poveiros e, nos últimos 15' da primeira parte, sucederam-se os lances de perigo na área fafense, tendo Rui Costa desperdiçado duas oportunidades antes de Estrela acertar no poste com um remate de meia distância.Apesar da resposta do Varzim, o Fafe voltou a entrar melhor na segunda parte, criando vários lances perigosos junto da baliza do conjunto alvinegro, valendo ao Varzim as intervenções do guarda-redes Paulo Vítor a segurar os remates de Pedro Pereira de Gonçalo Brandão.Nesta toada, acabou por surpreender o primeiro golo do Varzim, aos 70', quando Keaton, na sequência de canto apontando por Nelsinho, restabeleceu o empate com um remate acrobático.A igualdade destabilizou a formação forasteira, que passados sete minutos permitiu que o central Sandro, num contra-ataque da equipa, operasse a reviravolta no marcador e desse ao Varzim a terceira vitória consecutiva.Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.Varzim - Fafe, 2-1Ao intervalo 0-1Marcadores:0-1, Lytvyn, 8'1-1, Keaton, 70'2-1 Sandro, 77'Paulo Vítor, Jean, Sandro, Lima Pereira, Villagrán (Tiago Alves, 67'), Leonel Olímpio, Keaton (Nelson Agra, 87'), Estrela, Nelsinho (Rui Neta, 90'+2), Rui Costa e Eder DiezPaulo Cunha, Tiago Alves, Rui Neta, Delmiro, Denot, Nelson Agra, JefersonJoão Eusébio.Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Xavi, Lytvyn, João Carneiro, André, Landinho (João Nogueira, 75'), Joãozinho (Silvestre 62'), Pedro Pereira (Borges, 80'), Alan Jr. e Evandro BrandãoMarçal, Silvestre, João Nogueira, Marquinhos, Marco André, Daniel Materazzi, BorgesTonauLuís Máximo (AF Castelo Branco)Cartão amarelo para Sandro (45') e Jean (60').Assistência: cerca 1.200 espetadores