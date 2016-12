João Eusébio, treinador do Varzim, sublinhou a atitude dos seus jogadores no duelo com o Sporting, apesar de ter saído derrotado por 1-0.



"Tenho de reconhecer que o Sporting foi mais forte. Foi um jogo intenso, exigiu de nós o máximo. Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Foram bravos, tiveram atitude e caráter. Penso que podíamos e devíamos ter feito melhor, nomeadamente no critério ofensivo. Mas encontrámos um adversário muito forte, uma equipa bem orientada", frisou à RTP.





Questionado sobre se ainda acredita na passagem à final four, o treinador foi conclusivo: "É difícil. O molde competitivo, tudo isso não favorece as pequenas equipas".



Por fim, o técnico dedicou algumas palavras aos adeptos que se deslocaram a Alvalade: "Esta alma do Varzim, esta massa associativa merecia um resultado diferente. Não conseguimos e temos de dizer que, para a próxima, se calhar vamos tentar de outra forma".

Autor: Luís Miroto Simões