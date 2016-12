Continuar a ler

Os dois jogadores chegaram à Póvoa de Varzim no arranque da época, mas nunca se conseguiram impor no onze inicial dos lobos do mar.Romário, de 24 anos, chegou da equipa brasileira do Boa Esporte e alinhou em 14 jogos, apontando três golos. Já Renna, de 29 anos, veio no início da época do Skenderbeu, da Albânia, tendo também participado em 14 jogos com a camisola do Varzim, mas apontado dois golos.Com a saída destes dois avançados, o Varzim, que ocupa o 12.º lugar do campeonato, está já no mercado à procura de outras soluções para reforçar a sua linha ofensiva.