O Portimonense bateu o Farense, por 3-2, em jogo de treino disputado esta manhã no Estádio Municipal de Portimão. Pires (5'), Stanley (69') e Nagashima (92') marcaram para a turma de Portimão e Jorge Ribeiro (52', penálti) e Cássio (67') foram os autores dos golos do conjunto de Faro.Vítor Oliveira, treinador do Portimonense, utilizou todos os jogadores do plantel que se encontram disponíveis e ainda os japoneses Kataoka, Onoda e Nagashima, que estão a cumprir um período de testes.

Autor: Armando Alves