Continuar a ler

A vinda dos três jogadores, que estão sob observação do treinador Vítor Oliveira, insere-se na crescente aproximação entre a SAD do Portimonense e o futebol japonês. Recorde-se que Fabrício está emprestado pelos algarvios ao campeão nipónico, o Kashima Antlers.



Os três japoneses deverão ser utilizados no jogo de treino com o Farense marcado para as 10 horas de sexta-feira no Estádio Municipal de Portimão. A vinda dos três jogadores, que estão sob observação do treinador Vítor Oliveira, insere-se na crescente aproximação entre a SAD do Portimonense e o futebol japonês. Recorde-se que Fabrício está emprestado pelos algarvios ao campeão nipónico, o Kashima Antlers.Os três japoneses deverão ser utilizados no jogo de treino com o Farense marcado para as 10 horas de sexta-feira no Estádio Municipal de Portimão.

Os japoneses So Kataoka, lateral direito, de 24 anos, Masahito Onoda, defesa central, de 20 anos, e Kodai Nagashima, extremo, de 18 anos, estão a prestar provas no Portimonense.Os três jogadores sagraram-se, em 2016, campeões regionais, ao serviço do FC Imabari, assegurando a promoção à Japan Football League, o quarto escalão do futebol japonês,

Autor: Armando Alves