Continuar a ler

Noutro âmbito, a administração da SAD está indignada com o comportamento de alguns adeptos em Olhão. O Portimonense foi multado em 822 euros devido ao lançamento de um petardo e outros distúrbios.O central Lucas lesionou-se em Olhão no menisco interno do joelho direito e será operado na próxima quarta-feira.