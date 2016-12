Continuar a ler

A equipa de Vítor Oliveira manteve o primeiro lugar da tabela, com 49 pontos, aumentando a distância para o terceiro posto (ocupado pelo Santa Clara) para 14 pontos, enquanto o Olhanense continua no 22.º e último lugar, com 13, a nove dos lugares de permanência.As duas equipas foram dividindo o domínio ao longo de toda a primeira parte, que acabou por ser equilibrada em posse de bola e em lances de relativo perigo junto das duas balizas, embora sem nenhuma oportunidade flagrante de golo.Apesar de um cabeceamento falhado por Jorman Aguilar, em boa posição ao segundo poste, logo aos três minutos, foi o Portimonense que começou melhor, com Amilton (sete) e Pedro Sá (15) a somarem remates perigosos de meia distância.A reação dos locais surgiu após o primeiro quarto de hora: Cissé rematou por cima, no melhor lance do Olhanense, aos 20 minutos, e Doudou Mangni até colocou a bola no fundo da baliza, aos 32, acabando por ver o seu golo anulado por fora-de-jogo, uma decisão do auxiliar que deixou dúvidas.O início da segunda parte não trouxe muitas mudanças, até que chegou o único golo da partida, num lance em que Pires falhou o remate e a bola sobrou para Paulinho, de joelho direito, 'empurrar' de forma atabalhoada para dentro da baliza.Em vantagem, o Portimonense tranquilizou-se e, até final, limitou-se a gerir a vantagem perante um Olhanense que acusou o golo em demasia, só ameaçando a baliza de Leo aos 84 minutos, quando Aldair obrigou o guardião brasileiro a boa defesa para segurar o triunfo.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Paulinho, 60 minutos.Evtimov, Coubronne (Carlos Freitas, 62), Pedro Eira, Tiago Duque, Kiki, Sori Mané (Galassi, 75), Tiago Barros, Aldair, Doudou Mangni (Gonzalez Prado, 71), Jorman Aguilar e Salim Cissé.(Suplentes: Léo, Gonzalez Prado, Edgar Abreu, Galassi, Carlos Freitas, Olivier e Gerevini).Treinador: Bruno Baltazar.Leo, Ricardo Pessoa, Ivo Nicolau, Lucas (Ewerton, 18), Lumor, Fidelis Irhene, Pedro Sá, Paulinho, Amilton (Stanley, 83), Wilson Manafá (Bruno Tabata, 71) e Pires.(Suplentes: Carlos, Ewerton, Bruno Tabata, Luís Zambujo, Stanley, Sarpong e Buba).Treinador: Vítor Oliveira.Nuno Almeida (Algarve).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kiki (49 e 90+1), Tiago Duque (64) e Lumor (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Kiki (90+1).Cerca de 800 espectadores.