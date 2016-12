Continuar a ler

Nos últimos dias as conversações conheceram avanços e Keaton já não escapará aos alvinegros, até por a vontade do jogador apontar para a mudança para Portimão, onde reencontrará velhos conhecidos - Pedro Sá, Wilson Manafá e Stanley jogavam no Varzim na época passada -, o que facilitará a sua adaptação. O norte-americano mantém, de resto, uma relação de amizade com Pedro Sá e já terá recolhido informações sobre o que espera em Portimão.



O médio norte-americano Keaton Parks, ainda júnior, vai acompanhar o avançado Rui Costa na mudança da Póvoa de Varzim para Portimão e até ao fim da semana em curso devem ser ultimadas as questões ainda pendentes, depois de estabelecido um princípio de acordo entre os dois emblemas.Nada está assinado (nem entre o Portimonense e Varzim nem, naturalmente, com os futebolistas) mas se quanto a Rui Costa um entendimento foi alcançado rapidamente, já o processo de Keaton tem demorado, por o seu agente, Henrique Sousa, ter em mãos outras possibilidades para o futuro do talentoso médio.

Autor: Armando Alves