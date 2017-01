Continuar a ler

Emprestado em julho ao Kashima Antlers, Fabrício viveu seis meses de sonho, pois sagrou-se campeão japonês, venceu (este domingo) a Taça do Imperador e esteve na final do Mundial de Clubes, frente ao Real Madrid.



Terminado o empréstimo, o jogador, habitualmente suplente (embora muito utilizado) no Kashima Antlers, não deverá, segundo a imprensa local, continuar ao serviço do campeão japonês, que já contratou os brasileiros Pedro Júnior e Léo Silva e está em adiantadas negociações com outro futebolista brasileiro, o avançado Leandro, do Palmeiras.

O médio brasileiro Fabrício, emprestado pelo Portimonense aos japoneses do Kashima Antlers, decidiu este domingo a Taça do Imperador, marcando no prolongamento (94 minutos) o golo que deu a vitória, por 2-1, diante do Kawasaki Frontale, na final da prova, disputada na cidade de Suita.O jogador dos quadros do Portimonense entrou em campo aos 88 minutos, rendendo Ogasawara, quando se registava um empate a um golo - Shuto (42') colocou o Kashima Antlers na frente e Kobayashi Yu (54') restabeleceu a igualdade. Fabrício decidiu o vencedor da prova ao aproveitar um ressalto, no interior da área, aplicando um violento e colocado pontapé com o pé direito, com a bola a entrar junto ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida por Oshima.

