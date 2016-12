O Portimonense assegurou os serviços do defesa central brasileiro Brendon, de 21 anos, que atuava no Grémio Anápolis.

O jogador, que durante a formação vestiu as camisolas do Campinas, Anápolis, Novo Horizonte e Palmeiras, conquistou a Taça do Brasil em 2015 ao serviço deste último clube. Em 2016 representou Anápolis e Grémio Anápolis.

A contratação de Brendon vem suprir uma lacuna no plantel do Portimonense, que conta com apenas três centrais de raiz, dois dos quais (Jadson e Lucas Possignolo) estão de momento lesionados.

Autor: Armando Alves