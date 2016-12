O ano de 2016 ficará na história do Portimonense como o melhor de sempre do futebol sénior dos alvinegros, líderes da 2ª Liga. Vinte e nove vitórias em 49 jogos oficiais traduzem um registo único em mais de um século de existência.

A percentagem de triunfos roça os 60%, e se considerarmos apenas os jogos da 2ª Liga supera mesmo essa barreira. É um registo notável, inclusive acima das médias de muitas equipas que conquistam títulos e garantem subidas.

Na metade inicial do ano, sob o comando técnico de José Augusto, o Portimonense rubricou uma excelente segunda volta e discutiu até à última jornada a promoção à 1ª Liga, objetivo falhado por um golo, com Chaves e Feirense a festejarem.

No defeso, os alvinegros trocaram de treinador, apostando no recordista de subidas (nove), Vítor Oliveira, e os resultados têm sido excelentes. O Portimonense regista o melhor arranque de sempre numa competição profissional, com apenas uma derrota nos primeiros 20 jogos, e são já 14 os pontos de vantagem sobre o terceiro classificado.

Contudo, Vítor Oliveira já deixou vários avisos sobre a necessidade de o grupo não afrouxar o ritmo, pois o campeonato é muito longo e ainda não foi atingido, sequer, o fim da primeira volta. Os fantásticos resultados obtidos em 2016 só farão sentido se a subida for alcançada em 2017.



NÚMEROS



73 Os golos apontados pelo Portimonense em 2016, sendo Pires (15), Ricardo Pessoa (7), Jadson e Paulinho (6 cada) os melhores rematadores



36 Os golos sofridos em 49 jogos oficiais no ano de 2016, média de 0,73 por jogo. Ricardo Ferreira (43), Léo (5) e Carlos (2) foram os guardiões utilizados