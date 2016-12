Continuar a ler

Até novembro, o avançado representou o Desportivo da Huíla, da Colômbia, tendo feito a sua formação no Corinthians, do Brasil, país onde representou ainda o Flamengo e o Bragantino.Em comunicado, o Famalicão avançou hoje que Riascos está desde o início do mês de dezembro a treinar com o plantel famalicense, já realizou os habituais testes médicos e físicos, e será "reforço do plantel na abertura do período de inscrições, que começa a 1 de janeiro".Na mesma nota, o Famalicão cita Brayan Riascos: "Regressar a Portugal é uma satisfação. No período que aqui estive, fui muito feliz, joguei e consegui mostrar o meu futebol. Volto para ter a mesma felicidade e ajudar a equipa".Já o presidente do clube minhoto, Jorge Silva, destacou o facto de o atleta "conhecer a realidade deste campeonato", analisando-o como "um jogador jovem e de talento".Brayan Riascos rubricou contrato com o Famalicão até final da temporada de 2017/2018.