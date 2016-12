Continuar a ler

Os vimaranenses alcançaram o quarto triunfo consecutivo em casa e subiram ao 14.º lugar, com 24 pontos, ao passo que a formação de Coimbra viu interrompido um ciclo de seis jogos sem perder e continua no quinto posto, com 30 pontos, a 12 do último lugar de subida, ocupado pelo Aves.A equipa de Coimbra dominou a primeira parte perante um V. Guimarães B inexistente no ataque e esteve perto de marcar aos seis minutos, quando Tozé Marreco emendou para a baliza, mas Miguel Oliveira foi rápido a fazer a mancha e desviou a bola para canto.Os estudantes materializaram o volume ofensivo na entrada para o segundo tempo por intermédio de Kaká, que, ainda de fora da área, rematou para a baliza, com a bola a tabelar num defesa vitoriano e a trair Miguel Oliveira, aos 48 minutos.A equipa vestida de negro continuou a atacar apesar da vantagem, e a formação da casa aproveitou para sair com perigo para o contra-ataque e quase empatou por Hélder, aos 59 minutos, mas Ricardo Ribeiro travou o remate com a luva direita.O V. Guimarães B partiu daí para os seus melhores cinco minutos do jogo, em que ameaçou a baliza conimbricense num livre de Denis Duarte, aos 63 minutos, e num remate de Bruno Mendes à trave, aos 64, antes de empatar num lance de insistência na área contrária, concluído facilmente por Tyler Boyd, no mesmo minuto.O embate tornou-se mais partido e dividido até ao apito final, com a Académica a ficar reduzida a 10 jogadores, com a expulsão de João Real, após falta sobre Haman, aos 75 minutos, quando o avançado seguia isolado para a baliza.Marinho quase devolveu a vantagem aos estudantes aos 79 minutos e Haman respondeu aos 82, antes de surgir o lance decisivo do jogo aos 87 minutos, quando, numa confusão entre Yuri e Rui Gomes, o árbitro Pedro Vilaça assinalou penálti e expulsou o jogador da Académica, com Denis Duarte a 'selar' a reviravolta no marcador.A situação incendiou os ânimos tanto dentro de campo entre os jogadores, com quatro amarelos num período de compensação em que quase não se jogou, como na bancada, havendo trocas de insultos entre os adeptos das duas equipas.V. Guimarães B-Académica, 2-1.0-0.: 0-1, Kaká, 49 minutos; 1-1, Tyler Boyd, 64; 2-1, Denis Duarte, 89 (penálti).: Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Joseph (Haman, 62), Kiko, Haashim Domingo, Tyler Boyd (Rui Gomes, 81), Vigário e Bruno Mendes.Suplentes: André, Ricardo Carvalho, Formiga, Phete, Castro, Rui Gomes e Haman.Treinador:Vítor Campelos.: Ricardo Ribeiro, Nii Plange, Diogo Coelho, João Real, Nuno Santos, Makonda (Nuno Piloto, 68), Kaká, Traquina, Ernest, Marinho (Yuri, 80) e Tozé Marreco (Rui Miguel, 71).Suplentes: José Costa, Pedro Correia, Yuri, Fernando Alexandre, Tom, Jimmy e Rui Miguel.Treinador: Costinha.: Pedro Vilaça (Viana do Castelo).: Cartão amarelo para Haashim Domingo (21), Kaká (35), Makonda (61), Nuno Piloto (87), Vigário (90+1), Traquina (90+3), Miguel Oliveira (90+4) e Rui Miguel (90+5). Cartão vermelho direto para João Real (75) e Yuri (87).: cerca de 1.500 espetadores.