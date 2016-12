Continuar a ler

Ainda de acordo com o 'Jornal de Notícias', o elemento destacado pela RU( para esta partida foi convidado a abandonar o estádio, já que os dirigentes minhotos entenderam que os termos utilizados eram ofensivos, mandando proceder à identificação do relatador que, por não possuir qualquer elemento de identificação enquanto jornalista, foi expulso do estádio.Entretanto, a RU( reagiu já esta noite, durante o habitual programa desportivo de segunda-feira à noite 'Prognósticos', a que se seguiu a partilha de um comunicado oficial nas redes sociais."Um elemento da equipa de relatos da Rádio Universidade de Coimbra foi forçado e coagido a terminar o seu trabalho. A meio da emissão da Equipa de Relatos da RU(, o nosso associado foi confrontado por adeptos, exigindo o término do seu trabalho e ameaçanod-o", informou a RU( em comunicado assinado pelo presidente Francisco Campos Coroa. "Com vista a manter a própria integridade física, parou a emissão".De acordo com a rádio universitária, "tudo isto decorreu na zona de imprensa, supostamente interdita a quaisquer outras pessoas. Aconteceu também com o auxílio de agentes da Polícia de Segurança Pública, que identificaram o nosso repórter e o forçaram a sair do estádio".A mensagem termina com Francisco Campos Coroa a "repudiar o sucedido no Estádio D. Afonso Henriques"."O que se passou não é desporto, não é futebol e estou certo não ser o que defende nenhuma das instituições em causa", lê-se no comunicado. "Estou ainda seguro de que qualquer cidadão de uma sociedade democrática considerará inadmissível que se ponha em caiusa o trabalho jornalístico da Rádio Universidade de Coimbra ou de qualquer outro órgão de comunicação social".