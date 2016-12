Com a abertura do mercado de inverno cada vez mais perto, Ricardo Ribeiro é o jogador da Académica que em melhor posição está para poder dar o salto para um clube de Liga NOS.Apesar de ainda não ter chegado a Coimbra qualquer proposta concreta para a compra do passe do guarda-redes, o interesse por parte de alguns clubes do principal escalão tem vindo a aumentar, ao mesmo ritmo que as boas exibições do ex-Belenenses têm contribuído para que o conjunto orientado por Costinha suba na tabela classificativa. Para além disso, este cenário, a confirmar-se, vem dar uma ajuda importante à direção presidida por Paulo Almeida, que tem como principal objetivo melhorar a difícil situação financeira em que o clube se encontra e que tem causado enorme preocupação entre os sócios e os responsáveis do clube.Sublinhe-se, a propósito, que existe também a convicção dentro do seio academista de que José Costa será a solução para que o grupo não fique abalado com uma eventual saída do até agora dono da baliza dos estudantes, até pelas boas exibições que o jovem guardião tem rubricado na Taça de Portugal. Recorde-se que a Briosa sonha ainda com a subida de divisão, mesmo que esse objetivo esteja a uma distância considerável.

Autor: Ricardo Chambel