O antigo líder dos estudantes relembra que "na Assembleia Geral da AAC/OAF de 11/11/2016, foi deliberada a admissão de propostas para eventual transação do edifício dos Arcos do Jardim (antiga sede do PROCAC) pelo valor base de €1.000.000,00 (um milhão de euros)" e, uma vez que não pôde estar presente na Assembleia Geral de 16 de dezembro, refere que enviou "texto contendo proposta de transação daquele imóvel por mais €50.000,00 (cinquenta mil euros) do que a existente, ou seja, pelo valor total de €750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), mantendo as demais condições da proposta" a todos os elementos do Conselho Académico da Académica.Simões considera ainda que a proposta que foi aprovada "devia ter sido previamente tornada pública por questões de transparência e permitir o aparecimento de eventuais alternativas, em vez de ter sido envolta em ambiente de secretismo que permite desnecessárias dúvidas" e reafirma, na carta entregue aos serviços administrativos do clube, "a manutençã da proposta de transação do imóvel (...), nomeadamento o valor de €750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros)" mantendo as mesmas condições para a Académica, "nomeadamente sem ónus e encargos, reversão até 30 de junho de 2019, taxa de juro, IMT, selo, registos".Para além disso, a proposta do antigo presidente da Académica "não contempla qualquer encontro de contas com o crédito que det[ém] sobre a AAC/OAF, ou seja, trata-se de uma transação com pagamento em dinheiro".José Eduardo Simões termina a missiva considerando que a "eventual não consideração e aceitação da proposta apresentada pelo signatário em 16/12/2016, que (...) é benéfica para a AAC/OAF em relação à referida no ponto 2, corresponde a uma situação de evidente dano patrimonial para com a Instituição por parte dos órgãos sociais Direção (com responsabilidade superveniente da Mesa da AG)" e que não abdicará de exercer "as consequências juídico-legais decorrentes", se for esse o caso.O ex-líder fica a aguardar uma resposta da Direção da Académica para "a realização de reunião com vista à marcação da data de escritura de compra e venda do imóvel, nas condições propostas".A Direção da Académica pretende vender a antiga sede dos Arcos do Jardim para fazer face à grave situação financeira que o clube atravessa. Foi aprovada uma proposta, em Assembleia Geral a 16 de dezembro, de venda do imóvel por 700 mil euros, menos 300 mil do que o valor aprovado na Assembleia Geral de 12 de novembro. A diferença de montantes explica-se pela inexistência de mais propostas e a necessidade urgente de entrada de capital nos cofres do clube.A proposta aprovada a 12 de novembro previa a venda da antiga sede dos Arcos do Jardim por um milhão de euros, a um grupo de sócios, no âmbito da campanha "Missão Briosa". O objetivo era manter o imóvel nas mãos de uma sociedade com ligações ao clube e que permitisse, em determinado momento, reverter o edifício para o clube.