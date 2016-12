Continuar a ler

A nota termina com o desejo que de em 2017 as arbitragens sejam "competentes" e que as autoridades fiscalizem "os casos de polícia que sejam merecedores de investigação". A briosa diz não colocar "em causa a idoneidade dos árbitros" e "pretende no local próprio e pessoalmente apresentar as suas versões".A nota termina com o desejo que de em 2017 as arbitragens sejam "competentes" e que as autoridades fiscalizem "os casos de polícia que sejam merecedores de investigação".

A Académica reagiu à resposta da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) às críticas de Costinha sobre a arbitragem do encontro com o V. Guimarães B, referindo que o presidente do organismo, Luciano Gonçalves, deveria estar preocupado."A Direcção da Associação Académica de Coimbra/OAF lamenta a reação anunciada pelo Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, que veio pedir castigo para o treinador Costinha, pelas suas declarações sobre a arbitragem do jogo em Guimarães. Se o senhor Luciano Gonçalves tivesse visto o jogo, estaria hoje verdadeiramente preocupado com a arbitragem", referem os estudantes em comunicado.

Autor: Luís Miroto Simões