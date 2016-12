No final do jogo com o V. Guimarães B, que terminou com a derrota da Académica por 2-1, Paulo Almeida e Costinha estiveram na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques para denunciar o comportamento da polícia contra os adeptos da Briosa, a expulsão da equipa de reportagem da Rádio Universidade de Coimbra do recinto e a atuação da equipa de arbitragem durante a partida.



"É extremamente lamentável que um órgão de comunicação social, pertecente a uma instituição quase milenar, seja expulso de um estádio onde estava a realizar o seu trabalho", criticou Paulo Almeida, presidenta da Académica. "Nenhum órgão de comunicação social pode ser censurado. A liberdade de expressão é uma conquista e a diferença tem de ser tolerada, não expulsa. Peço à entidade que superintende a comunicação social que averigue este caso".



Sobre a carga policial feita sobre os adeptos da Briosa, Paulo Almeida deixou novo repto, desta feita à Liga: "Têm de averiguar o que aconteceu para que os adeptos da Académica sofressem uma carga policial. Quem gere o futebol, a Liga, tem de pugnar pelos espectáculos".



Costinha, por seu turno, preferiu apontar as críticas à equipa de arbitragem pela sua atuação dentro de campo: "Nunca critiquei a arbitragem, mas hoje o resultado final é Pedro Vilaça 2 - Académica 1. Inexplicavelmente, o jogo virou, como se a Académica fosse uma equipa arruaceira", considerou. "O estádio ficou incendiado por uma equipa de arbitragem muito fraca".



O treinador deixou ainda algumas palavras para a expulsão da equipa de reportagem da Rádio Universidade de Coimbra e também para o ambiente que se viveu nas bancadas do D. Afonso Henriques.



"Estou solidário com a RU( e fiquei triste pelo meu capitão, João Real, estar preocupado porque tinha os filhos na bancada onde se registaram os incidentes", terminou.





Autor: João G. Oliveira