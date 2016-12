O Estoril vai receber a Académica nos quartos-de-final da Taça de Portugal e os canarinhos garantem que vão começar a preparar o encontro - agendado para dias 17, 18 ou 19 de janeiro."Sem dúvida que queremos marcar presença nas meias-finais e a preparação vai começar na madrugada da próxima quinta-feira [o Estoril defronta o Chaves na quinta em jogo da 15.ª jornada]. Vamos trabalhar a fundo, inclusivé quando todos estiverem a festejar o Natal", afirmou Tiago Freitas, representante do Estoril no sorteio que decorreu esta tarde.Do lado da Académica, Filipe Dinis também não escondeu a ambição da equipa. "É um privilégio defrontar o Estoril nesta fase. A Académica já venceu duas vezes [a Taça de Portugal] e todos têm o objetivo de passar às 'meias'. Vamos trabalhar um bocadinho mais do que o Estoril. Com a competência da nossa equipa técnica e dos jogadores vamos tentar seguir para as meias-finais", afirmou o representante da Briosa.

Autor: Sofia Lobato