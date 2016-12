O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol enviou uma participação ao Conselho de Disciplina com um vídeo das declarações de Costinha no lançamento do jogo da Académica desta sexta-feira com o Sporting B O treinador dos estudantes lançou duras críticas ao trabalho dos árbitros, que não foram bem recebidas pelo conselho presidido por José Fontelas Gomes. No entender do CA, estas declarações são de extrema gravidade e lesam a honra, a dignidade e a integridade das equipas de arbitragem.As palavras de Costinha surgem apenas dois dias depois de Fontelas Gomes ter escrito um artigo de opinião no 'Público', onde fazia um apelo à contenção e garantia que o CA da Federação não deixaria passar em claro declarações que coloquem em causa o bom nome dos árbitros. Daí a decisão de avançar com esta participação.

Autor: Miguel Pedro Vieira