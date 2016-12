Foi com críticas que Costinha lamentou o facto de não ter as melhores condições de treino, algo que, segundo o técnico da Académica, influencia o rendimento da equipa dentro de campo. "Se me preocupa a finalização? O que me preocupa é ter chegado hoje à Academia e não ter o campo em condições para treinar, tudo porque é domingo. Quando se exige a subida de divisão é necessário pensar se tudo está preparado para esse objetivo", atirou Costinha, lembrando que nestas condições "a bola não sai bem, os jogadores desmotivam.



Para o técnico, "futebol não é só bola dentro. Há outros fatores que influenciam e não podem ser controlados". Visivelmente insatisfeito com o que aconteceu, antes do jogo desta segunda-feira, diante do V. Guimarães B, Costinha disse mesmo nunca ter visto "funcionários a não estarem presentes para dar apoio à sua equipa", admitindo que já falou com a direção sobre este assunto no passado, mas "continua tudo igual".

Contrastando com este desânimo, o técnico defende que é "um treinador feliz" por ter o grupo praticamente completo para o duelo com o V. Guimarães B. "Só não posso contar com o Hugo Ribeiro. Tenho, por isso, boas dores de cabeça. Espero um jogo complicado, diante de uma equipa que tem jogadores jovens de qualidade. Temos de ser intensos, organizados e aplicados", frisou.

Autor: Ricardo Chambel