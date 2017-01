O treinador da Académica, Costinha, viu o Conselho de Disciplina da FPF instaurar-lhe um processo disciplinar nesta terça-feira, na sequência das duras críticas aos árbitros na véspera do jogo com o Sporting B, a contar para a 2ª Liga.Também o Sp. Braga viu ser-lhe aberto um processo, na sequência das alegadas agressões dos seus adeptos a dois jogadores do Rio Ave, Rúben Ribeiro e Cássio, após o final do encontro da Taça CTT entre os dois clubes, disputado a 29 de dezembro.Os dois casos foram enviados pelo CD da FPF para a Comissão de Instrutores da Liga, que se encarregará agora de proceder aos respetivos inquéritos.

Autor: Miguel Pedro Vieira