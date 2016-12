Continuar a ler

Na mesma mensagem, Costinha pediu para que os adeptos se unam em torno do clube, especialmente em momentos de dificuldade. "As minha palavras vêm no sentido de alertar para o facto de uma instituição que é a mais antiga do país e com uma história muito grande e muito bonita, precisa de estar preparada para todos as dificuldades que possam surgir no seu caminho", lembrando, depois, o jogo com o V. Guimarães B.



"A Académica acaba por perder de uma forma que eu considero desastrosa e de muito má vontade e são estas situações que devem fazer com que toda a comunidade academista e a própria cidade se unam em torno do clube, e que ajudem a direção, que ajudem a equipa técnica, que ajudem os jogadores. Independentemente das pessoas que aqui estão, a Académica terá que estar sempre acima de tudo e de todos. A Académica precisa dos seus sócios, dos seus adeptos e da sua cidade", disse.



Depois das críticas… os elogios. As condições do relvado do campo onde a Académica treinou no passado domingo, antes da derrota com o V. Guimarães B (1-2), levou a que Costinha dissesse, em conferência de imprensa, que já tinha jogado "em equipas mais modestas em termos de grandeza" e que "", considerando que estas "são situações que se arrastam há muito tempo e que não são saudáveis". Agora, o técnico academista vem explicar que nada tem contra a Direção."Esta instituição tem uma direção, que apanhou o clube numa situação financeira muito má. Tem feito o possível e o impossível para dotar a sua equipa técnica e o clube de melhores condições. Mas há um denominador comum que é o dinheiro. Não tenho uma única dúvida, critica ou palavra negativa a apontar a esta direção, porque sempre me tratou de forma correta. Não existe mal-entendido ou mal-estar entre equipa técnica e direção. Aliás a minha admiração por esta administração é muito grande, por ver o esforço que eles fazem diariamente para encontrar uma solução que deixe a Académica numa posição mais confortável e que faça jus ao grande nome que esta instituição tem", frisou o técnico, num vídeo publicado pelo clube.

Autor: Ricardo Chambel