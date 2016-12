Continuar a ler

O avançado Rui Miguel deu o mote logo aos nove minutos, num cabeceamento que o guardião sportinguista defendeu, após cruzamento de Nuno Santos na esquerda.Aos 18 minutos, uma grande arrancada de Ernest deixou vários jogadores contrários pelo caminho e terminou num passe magistral para Rui Miguel, que, pressionado por um adversário, caiu na área e reclamou grande penalidade, não atendida pelo árbitro algarvio Carlos Cabral.Três minutos depois, o mesmo jogador rematou na área para grande defesa de Pedro Silva. Na marcação do respetivo pontapé de canto, o guarda-redes sportinguista volta a evitar o golo com uma palmada.O guardião da equipa verde e branca voltou a brilhar aos 39 minutos, ao defender para canto um remate cruzado de Rui Miguel, que entrou na área pela direita.Dois minutos depois, o avançado academista sofreu falta na área e o juiz da partida apontou para a marca de grande penalidade, que o mesmo cobrou, fazendo o único golo do jogo.Na segunda parte, o Sporting B entrou mais pressionante e passou a jogar mais próximo da área dos estudantes, embora sem grandes oportunidades de golo, com exceção para o cabeceamento de Ivanildo Fernandes, aos 90+5 minutos, que proporcionou uma grande defesa a Ricardo Ribeiro.A Académica ainda reclamou grande penalidade, aos 71 minutos, por eventual falta sobre Kaká, que, com um bom pormenor técnico, tirou um adversário do caminho e isolou-se, mas o árbitro nada assinalou.Com este resultado, a Académica ascendeu ao 4.º lugar da 2.ª Liga, com 33 pontos, mais um do que o Cova da Piedade, que passou para o quinto posto, enquanto o Sporting B mantém o 13.º posto da tabela.Jogo no Estádio Cidade de CoimbraAcadémica-Sporting B, 1-0Ao intervalo: 1-0Marcador:1-0, Rui Miguel, 43' (penálti)Ricardo Ribeiro, Nuno Piloto, Diogo Coelho, Alfaiate, Nuno Santos, Tom Tavares, Jimmy, Traquina, Marinho (Ki, 90'+2), Ernest (Kaká, 64') e Rui Miguel (Tozé Marreco, 80')José Costa, Hugo R. Kaká, Dany, Ki, Li Rui e Tozé MarrecoCostinhaPedro Silva, Mauro Riquicho, Kiki, Ivanildo Fernandes, David Sualehe, Bubacar (Budag, 46'), Guima, Pedro Delgado, Pedro Empis, Aouacheria (Elói, 61') e Ronaldo Tavares (Leonardo, 63')Stojkovic, Elói, Fokobo, Edu, Budag, Leonardo e JovaneJoão de DeusCarlos Cabral (Algarve)Cartão amarelo para Ronaldo Tavares (23'), Diogo Coelho (23'), Bubacar (30'), Ivanildo Fernandes (41'), Budag (48'), Pedro Empis (60'), Kaká (72'), Tom Tavares (79') e Kiki (84')Cerca de 2.500 espetadores