O Sp. Covilhã agradece ao avançado "o seu empenho e dedicação", desejando "os maiores sucessos profissionais e pessoais". Wim Bokila alinhou em 14 partidas pelos serranos e marcou 1 golo, há duas semanas, na vitória frente ao Varzim, um minuto depois de ter entrado em campo. O belga foi utilizado pela última vez no domingo, na partida com o Leixões, da 19.ª jornada da 2.ª Liga, na qual jogou 24 minutos.O Sp. Covilhã agradece ao avançado "o seu empenho e dedicação", desejando "os maiores sucessos profissionais e pessoais".

O avançado Wim Bokila, que chegou ao Sp. Covilhã no início da temporada, rescindiu o contrato que o vinculava ao clube da 2.ª Liga, anunciou esta segunda-feira o emblema serrano, que, em comunicado na sua página na internet, informa que o jogador, de 29 anos, deixa o clube "por mútuo acordo".O atacante belga, de origem congolesa, chegou ao Sp. Covilhã proveniente do Eendracht Aalst (Bélgica), mas nunca conseguiu afirmar-se no onze inicial de Filipe Gouveia.

Autor: Lusa