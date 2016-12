O jogo entre At. Cacém e Alverca, do Pro-Nacional da AF Lisboa, esteve interrompido devido a cenas de violência. Tudo aconteceu perto do final, quando, após um lance junto à bancada da equipa da casa, se precipitou uma cena de violência entre jogadores dos dois conjuntos.A situação propagou-se à bancada com adeptos da equipa da casa a tentar entrar em campo. Apesar de tudo, o jogo terminou. O Alverca venceu, por 1-0.