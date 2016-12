Continuar a ler

Atendendo a esta caraterística do rival da 15.ª jornada, o treinador do Arouca apelou aos seus adeptos para que façam o mesmo e estejam presentes no estádio, não obstante de o jogo ser "tarde" (às 21 horas) e a certeza de "estar muito frio"."Queremos ter uma boa casa, que os nossos adeptos estejam presentes, que nos venham dar uma ajuda, que nos venham proteger, porque esta malta está a trabalhar bem e merece o apoio e participação dos adeptos. É muito importante para nós o apoio incondicional dos adeptos", apelou.O adversário, o Vitória de Guimarães, é 5.º classificado, com 27 pontos, enquanto o Arouca é 10.º, com 17.Esta classificação dos arouquenses não difere da que tinha na época passada, já que, em caso de vitória, pode somar os mesmos 20 pontos e atingir o 8.º lugar que tinha na 15.ª jornada de 2015/2016. Para Lito Vidigal, isso deve-se ao crescimento dos seus atletas, que compõem uma equipa capaz de "vencer sempre"."Já disse que o nosso onze está mais frágil em comparação com o ano passado. Agora, que houve um crescimento muito grande de alguns jogadores, que, com o tempo e o trabalho, têm crescido. Nesta altura, e apesar de querermos sempre mais, tendo os pontos que temos, é sinal que mesmo com um pouco menos de recursos, de uma forma sustentada, com trabalho e tempo, houve um crescimento muito grande de alguns jogadores", avaliou.O Arouca-Vitória de Guimarães encerra a jornada 15, na sexta-feira e tem início marcado para as 21 horas, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.