O jogo V. Sernache-BC Branco, da 14.ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal Prio, foi dado como terminado pelo árbitro Nuno Roque (Coimbra) aos 65 minutos, por inferioridade numérica da equipa anfitriã.Quatro expulsões e uma lesão determinaram o fim prematuro do encontro, quando o BC Branco ganhava, por 1-0.Paulo Freitas (18’), Ibrahim (40’), Júlio César (45’) e Samuel (65’), receberam ordem de expulsão. Antes do vermelho a este último, João Henriques tinha abandonado o jogo lesionado, já depois do treinador local António Joaquim, também expulso do banco, ter procedido às três alterações."Em tantos anos de futebol nunca tinha visto uma coisa assim. Lamento pelos jogadores do Sernache, que tiveram de obedecer a ordens exteriores de quem treina e é presidente do clube", comentou no final do encontro o treinador albicastrense Ricardo António.

Autor: Artur Jorge Saraiva