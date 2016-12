Continuar a ler

A equipa de Vítor Campelos ascendeu, com este triunfo, ao 10.º lugar, com 27 pontos, ao passo que a formação azul e branca averbou o segundo desaire consecutivo e caiu para o 15.º lugar, com 24.Depois de um primeiro quarto de hora lento e com poucos lances junto das áreas, a equipa anfitriã colocou-se em vantagem no primeiro remate que fez, aos 17': Denis Duarte bateu Gudiño num livre direto cobrado com muita força e apontou o seu quinto golo no campeonato.A formação de Vítor Campelos melhorou com o tento apontado e quase ampliou a diferença num disparo de Hélder travado pelo guardião mexicano, aos 23', com os dragões a responderem passados cinco minutos, num cabeceamento de Chidozie que rasou o poste esquerdo.O FC Porto B voltou a subir no terreno nos últimos quinze minutos do primeiro tempo, mas mostrou-se quase sempre dependente das ações de Kayembe, jogador que viria a ser expulso com vermelho direto, logo no começo da segunda parte, aos 49', após entrada fora de tempo sobre o guarda-redes Miguel Oliveira.Os vimaranenses aproveitaram a vantagem numérica para dilatar o resultado, pouco depois, aos 53', com Haashim Domingo a isolar-se pelo corredor direito, a entrar na área e a bater o guardião mexicano com um remate forte e cruzado.Confortáveis na partida, os minhotos começaram a responder à ténue reação da equipa de José Tavares com a saída de muitos elementos para o contra-ataque e selaram o resultado aos 75', num cabeceamento de Bruno Mendes, em resposta a um cruzamento de Sacko.Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.V. Guimarães B - FC Porto B, 3-0Ao intervalo: 1-01-0, Denis Duarte, 17'2-0, Haashim Domingo, 53'3-0, Bruno Mendes, 75'Miguel Oliveira, Sacko, Denis Duarte, Marcos Valente, Vigário, Joseph, Kiko (Castro, 73'), Haashim Domingo (Mimito, 83'), Tyler Boyd (Rui Gomes, 65'), Hélder Ferreira e Bruno Mendes.André, Joel, Ricardo Carvalho, Castro, Mimito, Rui Gomes e HamanVítor CampelosGudiño, Fernando Fonseca, Jorge Fernandes, Chidozie, Inácio, Govea, Francisco Ramos (Graça, 63'), Fede Varela, Raúl (Ismael, 46'), Kayembe e Rui Pedro (Galeno, 63').João Costa, Luís Mata, Rui Pires, Rui Moreira, Graça, Ismael e GalenoJosé TavaresTiago Antunes (AF Coimbra)Cartão amarelo para Jorge Fernandes (56'), Kiko (57'), Govea (70') e Graça (87'). Cartão vermelho direto para Kayembe (49')Assistência: cerca de 1.200 espetadores