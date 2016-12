O plantel do Tondela deve sofrer algumas alterações em janeiro e, no topo das prioridades de Petit, está a contratação de mais um lateral-esquerdo. Após a rescisão de Mamadou, Fábio Nunes é a única opção de raiz para a esquerda da defesa, mas o lateral também deve estar na porta de saída. Pité foi o escolhido nos últimos jogos, mas é uma solução de recurso e que pode render mais atuando no meio-campo.Por tudo isto, é uma certeza que vai chegar um novo jogador para atuar no lado esquerdo da defesa durante o mercado de janeiro.

Autor: José Miguel Machado