O jogador de futsal do Sporting, Mamadu Turé, não voltou a falar com o benfiquista Bruno Graça, mas tem estado em contacto com pessoas ligadas ao staff do Benfica para saber o estado do ala, que lesionou no jogo de anteontem.Recorde-se que Bruno Graça magoou-se após uma entrada dura de Turé, no dérbi a contar para o Nacional de juniores, que terminou com a vitória dos encarnados por 5-0. O jogador foi logo assistido no local pelo departamento clínico dos dois clubes e encaminhado ao hospital, onde realizou exames.Os dois jogadores ainda conversaram no pavilhão e Mamadu Turé pediu desculpas, não escondendo a preocupação pela lesão do adversário. Ontem tentou saber o estado de Bruno Graça, mostrando-se aliviado por não parecer tão grave, ao contrário do que inicialmente se temeu. Os resultados dos exames só deverão ser conhecidos durante o dia de amanhã.

Autor: Cláudia Marques