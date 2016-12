Continuar a ler

Também na quinta-feira, o coletivo de Petit realizou um jogo particular frente ao Anadia, do Campeonato de Portugal, que venceu por 4-1, com golos de Wagner, Pedro Nuno, Lystcov e Miguel Cardoso. O Tondela aumentou a vantagem ainda na primeira parte, por intermédio de Jhon Murillo, mantendo-se o resultado até ao intervalo.Na segunda parte, o Mortágua respondeu e conseguiu apontar dois tentos, que repuseram a igualdade.O golo da vitória dos auriverdes ficou a cargo de Jaquité.Também na quinta-feira, o coletivo de Petit realizou um jogo particular frente ao Anadia, do Campeonato de Portugal, que venceu por 4-1, com golos de Wagner, Pedro Nuno, Lystcov e Miguel Cardoso.

O Tondela, que milita na Liga NOS, venceu esta sexta-feira por 3-2 o Mortágua, do Campeonato de Portugal, num jogo particular que serviu para Petit testar o coletivo auriverde.A partida disputou-se à porta fechada no relvado principal do Estádio João Cardoso, em Tondela, tendo sido o brasileiro Murilo a apontar o primeiro tento do encontro.

