"As 'Quinas de Ouro' são um momento que celebra o melhor do futebol português. O SJPF orgulha-se de fazer parte desta iniciativa, podendo eleger, neste âmbito, o melhor onze masculino e feminino do ano. A FPF distingue, em boa hora, o mérito e o valor dos que mais se destacaram ao longo da época desportiva", elogiou o líder do sindicato, considerando ainda que "pelo seu prestígio e dimensão, as 'Quinas de Ouro' têm tudo para ser um dos acontecimentos desportivos do ano".Os vencedores do prémio 'Quinas de Ouro' serão eleitos por votação de treinadores, jogadores e adeptos e recebê-los-ão numa cerimónia marcada para o mês de março de 2017. Na mesma cerimónia serão premiados os árbitros melhor classificados no final da época 2015/16.