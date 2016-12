O União da Madeira está já no mercado para encontrar o substituto de Filó, dispensado do comando técnico face aos maus resultados, que colocam a equipa num modesto 17º lugar, com 22 pontos. Para já, sabe-se que a direção presidida por Filipe Silva procura um treinador jovem, mas já com algum currículo.Apesar de já lhe terem sido oferecidos vários nomes, o líder unionista não se quer precipitar e só nos próximos dias tomará uma decisão. O novo treinador terá também de se enquadrar na filosofia do clube, focada na aposta em jogadores que possam vir a proporcionar mais-valias financeiras. Apesar da atual classificação, os responsáveis acreditam que é possível relançar a equipa para os lugares cimeiros, mas não estão dispostos a entrar em ‘loucuras’ na contratação do novo técnico. Para já, é José Viterbo quem assegura a orientação da equipa.

Autor: João Manuel Fernandes