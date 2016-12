Tomané pode ser confirmado em breve como primeiro reforço do Arouca no mercado de inverno. O ponta-de-lança já acertou a rescisão de contrato com os gregos do Panetolikos e encontra-se agora a negociar com o emblema orientado por Lito Vidigal. Depois de ter rumado em janeiro passado ao Duisburgo, da Alemanha, e de ter assinado pelo Panetolikos em agosto, Tomané pode agora estar de volta à Liga NOS.Conforme Lito Vidigal tem dito nas últimas semanas, o plantel do Arouca tem um défice na frente de ataque, onde apenas Walter González dá garantias de golos. Marlon, contratado no verão, é a única alternativa, mas ainda não conseguiu marcar um único golo. Desta forma, o dianteiro formado no V. Guimarães surge como uma forte hipótese, até porque o próprio Tomané vê com bons olhos um regresso a Portugal. O negócio está encaminhado e pode haver fumo branco em breve.

Autor: José Miguel Machado