Ricardo Dias e Tiago Silva estão de volta às opções do Feirense depois de terem cumprido castigo. A SAD ainda procura um treinador para estar no banco com o FC Porto, mas quem chegar terá o plantel todo à disposição. Dias e Tiago Silva até estavam a ser titulares, mas a boa resposta diante do P. Ferreira levanta muitas dúvidas sobre o próximo onze.

Autor: Ricardo Vasconcelos